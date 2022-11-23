العالم اليوم - بفضل كورتوا وباتشواي.. بلجيكا تتفادى إحراج البداية أمام كندا

انتم الان تتابعون خبر بفضل كورتوا وباتشواي.. بلجيكا تتفادى إحراج البداية أمام كندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 11:18 مساءً - أنقذ الحارس تيبو كورتوا ركلة جزاء ليقود منتخب بلجيكا للفوز 1-صفر بشق الأنفس على كندا، في افتتاح مشوار المنتخبين بكأس العالم، الأربعاء.

وتصدى كورتوا لركلة نفذها ألفونسو دافيز في وقت مبكر من المباراة، كما أنقذ أكثر من فرصة ليحرم كندا من تسجيل هدفها الأول بكأس العالم، بعد العودة إلى مسابقة شاركت فيها لأول مرة في 1986.

ورغم تفوق كندا الواضح، تقدمت بلجيكا، التي افتقدت المهاجم المصاب روميلو لوكاكو، بهدف قبل الاستراحة على عكس سير اللعب عن طريق ميشي باتشواي، بعد تمريرة طويلة من توبي ألدرفيريلد.

وتحسن أداء فريق المدرب روبرتو مارتينيز، صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2018، بعد الاستراحة، وصمد أمام محاولات كندا ليخرج بالنقاط الثلاث في المجموعة السادسة التي شهدت التعادل من دون أهداف بين كرواتيا والمغرب في وقت سابق من الأربعاء.