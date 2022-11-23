العالم اليوم - على خطى بيليه.. غابي يدخل تاريخ المونديال من باب "العُمر"

انتم الان تتابعون خبر على خطى بيليه.. غابي يدخل تاريخ المونديال من باب "العُمر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 11:18 مساءً - سجل لاعب الوسط الإسباني غابي هدفا في فوز منتخب بلاده 7-صفر على كوستاريكا، الأربعاء، ليصبح أصغر لاعب يهز الشباك في كأس العالم لكرة القدم منذ أسطورة البرازيل بيليه عام 1958.

وكان بيليه في عمر 17 عاما، عندما سجل 6 أهداف قادت البرازيل للفوز باللقب للمرة الأولى، بينما سجل غابي الأربعاء في عمر 18 عاما و3 أشهر و18 يوما.

وأصبح غابي (18 عاما) أصغر لاعب يسجل هدفا لإسبانيا في كأس العالم على الإطلاق، متفوقا على الرقم القياسي الذي سجله سيسك فابريغاس عندما هز شباك أوكرانيا في 2006 وعمره 19 عاما.

تصريحات لاعب برشلونة الإسباني الشاب في مؤتمر صحفي عقب المباراة:

• "أنا سعيد بالإنجازات، لكن يهمني حقيقة الفوز وتقديم أداء جيد. علينا أن نمضي قدما".

• "بالطبع يشرفني أن أكون في المركز الثاني في هذه القائمة، وإنه أمر يسعدني كثيرا".

وسجل غابي الهدف الخامس لإسبانيا في الدقيقة 74، بتسديدة مباشرة رائعة بعد تمريرة عرضية من ألفارو موراتا.

وأحرز فيران توريس هدفين وسجل داني أولمو وماركو أسينسيو وكارلوس سولير هدفا لكل منهم، لتصل إسبانيا إلى 100 هدف بكأس العالم.

وأصبح غابي لاعب برشلونة أصغر لاعب يمثل إسبانيا في نوفمبر 2021، بعد شهرين من إتمام عامه السابع عشر، وبعدها بأشهر، أصبح أصغر لاعب إسباني يسجل للمنتخب الأول.