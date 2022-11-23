حلفاء وشركاء الناتو يناقشون قضية الأمن البحرى

ووفقا لبيان صادر عن الناتو، أعرب نائب رئيس اللجنة العسكرية للحلف الفريق لانس لاندروم عن ترحيبه الحار بالممثلين العسكريين لدول الشركاء والمسئولين الذين شاركوا فى الحدث سواء بالحضور الشخصى أو افتراضيا عبر الإنترنت.
وشدد الفريق لاندروم على أن الأمن البحرى، بسبب بعده العالمى، هو مفتاح السلام والأمن لحلف شمال الأطلنطى وشركائه، الذين يعتمدون على بعضهم البعض لضمان التوصل لحلول متماسكة ومنسقة ودائمة للتحديات البحرية القائمة.
وأشار إلى أهمية عقد تلك الاجتماعات، لا سيما كمنصة للمناقشات الاستراتيجية وتبادل المعلومات بين الناتو والشركاء.
ومن خلال التدريبات البحرية المشتركة، يعمل حلفاء وشركاء الناتو على الحفاظ على الكفاءات القتالية وتطويرها وبناء إمكانية التشغيل البينى فيها بينهم، بالإضافة إلى تحسين مهاراتهم البحرية المشتركة الشاملة والاستعداد لجميع العمليات الدولية والوطنية.
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