10 أشهر على اندلاع المعارك.. تطورات الحرب فى أوكرانيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى تطورات الحرب فى أوكرانيا:

وكان عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالى كليتشكو، قد حذر اليوم، من أن المدينة ستشهد أسوأ فصل شتاء منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال كليتشكو، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "أوكرين فورم" الأوكرانية: "يجب على سكان كييف الاستعداد جيدا لموجة واسعة من انقطاع الطاقة مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع حلول فصل الشتاء.. وفى حال وقوع السيناريو الأسوأ، قد نلجأ إلى إخلاء جزئى للسكان فى المدينة".