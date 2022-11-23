القاهرة الإخبارية: تحديد سعر الغاز يُعمق الخلافات بين فرنسا وألمانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذى يقدمه الإعلامى أحمد بشتو على شاشة "القاهرة الإخبارية": "فرنسا تعمل على ألا تصل نسبة التضخم إلى رقمين أى لا تتعدى 10%، وتدفع دول الاتحاد الأوروبى لوضع سقف لأسعار الغاز، والوضع يختلف بين ألمانيا وفرنسا لأن فرنسا بها 5 محطات للغاز المسال، وألمانيا لا تملك مثل هذه المحطات حتى الآن لهذا فرنسا تريد محاولة وضع هذه الأزمة موضع البحث على طاولة المفاوضات بالنسبة للاتحاد الأوروبى لكنها تجد صعوبات ومعارضات، لأنها تتعرض لانتقادات من قبل دولة محورية فى الاتحاد الأوروبى وهى ألمانيا".

وتابع: "فرنسا تريد وضع سقف لأسعار الغاز والنفط أيضا، لذلك الرئيس الفرنسى حاول بصورة كبيرة الحديث مع الصين من ناحية والهند من ناحية أخرى فى محاولة لجعلهم فى موقف حياد على الأقل، وليس داعمين لروسيا، لأن حتى هذه اللحظة العقوبات التى تم فرضها من قبل الاتحاد الأوربى لم تحقق نتائجها، ويجرى الالتفاف عليها من خلال تصدير النفط الروسى إلى الصين والهند".