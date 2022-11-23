العالم اليوم - "نستله" تستثمر 1.8 مليار دولار في السعودية على مدى 10 سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 10:20 مساءً - أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نستله، لتقوم الشركة بموجب خطة استراتيجية مع الوزارة باستثمار 7 مليارات ريال سعودي (1.86 مليار دولار) في المملكة على مدى 10 سنوات.

وقالت الوزارة إن الشركة المتخصصة في قطاع صناعات الأغذية ستقوم بإنشاء مصنع متطور، ومركز للبحث والتطوير، بالإضافة إلى أول حاضنة أعمال لنستله في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وأكاديمية تعليمية لبناء القدرات وتطوير الكوادر السعودية.

وتهدف الخطة الاستراتيجية بين وزارة الاستثمار السعودية وشركة نستله للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات المحلية والابتكار في الصناعات الغذائية.

كما قالت الوزارة إن الخطة ستقوم بخلق فرص عمل في البلاد.

وأوضحت أن نستله ستقوم بضخ استثمارات أولية بقيمة 375 مليون ريال (99.7 مليون دولار).