العالم اليوم - البنوك الصينية تتحرك لدعم شركات التطوير العقاري في البلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 10:20 مساءً - وافقت 3 من أكبر البنوك التجارية في الصين على تقديم دعم مالي للمطورين العقارين، بما في ذلك عملاق القطاع العقاري "فانكي"، في جهد منسق تقوم به البلاد لدعم قطاع العقارات المحاصر.

وتعتبر الخطوة واحدة من أكبر التحركات من قبل البنوك المملوكة للدولة في استجابة لدعوة بكين لتخفيف الضغط على المطورين العقاريين المثقلين بالديون، وعكس حركة التراجع في نشاط قطاع الإسكان.

ويشكل القطاع العقاري نحو ربع الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال بنك الاتصالات المحدودة إنه وافق على تقديم ائتمان بقيمة 100 مليار يوان (13.9 مليار دولار) إلى شركة "فانكي"، وائتمان آخر بقيمة 20 مليار يوان (2.79 مليار دولار) لشركة "ميديا ريل إستيت" القابضة، حسبما ذكر البنك في بيانين منفصلين، الأربعاء.

وسيقوم البنك، بحسب الاتفاقيات، بتقديم قروض لتطوير العقارات وصفقات الاندماج والاستحواذ وغيرها.

ومن جهة أخرى، قال البنك الزراعي الصيني، إنه وقع اتفاقيات استراتيجية لتقديم دعم لخمس شركات عقارية، وذلك دون تقديم المزيد من التفاصيل حول حجم الدعم.

ومن جانبه، قال بنك الصين المحدود، الأربعاء، إنه وافق على تقديم ائتمان لشرك "فانكي" بقيمة 100 مليار يوان.

وتعتبر شركة فانكي هي ثاني أكبر شركات العقارات في الصين من حيث حجم المبيعات.