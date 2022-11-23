البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم سيبراني

البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم سيبرانيتعرض موقع البرلمان الأوروبي لهجوم سيبراني أدى شلله اليوم الأربعاء، في أعقاب تبنّيه قرارا يصنّف روسيا دولة راعية للإرهاب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم البرلمان خاومي دوش في تغريدة له على "تويتر"، القول: إن الموقع استهدف بهجوم " دي دي أو أس" الذي كثّف الحركة على الموقع وأدى إلى تعطل الشبكة.

وأشار إلى أن "الفرق التقنية تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد في وقت سابق اليوم، قرارا يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب.

وقرارات البرلمان الأوروبي لا تتمتع بأي قوة قانونية، وتحمل فقط طبيعة غير ملزمة ومع ذلك يتم استخدامها على نطاق واسع في وسائل الإعلام والبيئة السياسية للاتحاد الأوروبي لتعزيز ونشر مواقف سياسة معينة.