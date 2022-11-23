مولدوفا تعانى من انقطاع الطاقة بسبب استهداف البنى التحتية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتابع نائب رئيس الوزراء فى تغريدة نقلتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن شركة نقل الطاقة فى مولدوفا "مولدإليكتريكا" تعمل على إعادة توصيل الكهرباء لأكثر من 50% من أنحاء البلاد.

يشار إلى أن مولدوفا عانت الأسبوع الماضى من انقطاع التيار الكهربائى بعد استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية.

وكان سبينو حذر الأسبوع الماضى من أن مخاطر انقطاع التيار الكهربائى فى بلاده لا تزال مرتفعة وأن الضربات الروسية فى أوكرانيا تؤثر بشكل مباشر على مولدوفا.