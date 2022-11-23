من بينها قرار أوبك.. الكويت وأمريكا تبحثان التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الكويتى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى السيناتور بوب مينينديز العلاقات التاريخية ومجالات التعاون المشترك، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.





وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا أن الجانبين بحثا موضوع القرار الصادر عن منظمة "أوبك" بخفض الإنتاج، حيث جدد وزير الخارجية الكويتى التأكيد على أن القرار ليس سياسيا وأنه قرار مبنى على دراسات فنية وتقنية لحفظ استقرار الأسواق العالمية وضمان أمن الطاقة وإمداداتها. وشدد على ضرورة دعم كافة الجهود والمساعى الدولية للحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها ودعمها فى مواجهة تحدياتها المستقبلية. من جانبه، أكد السيناتور بوب التزام بلاده على الصعيدين الحكومى والبرلمانى بأمن وسلامة دولة الكويت والمنطقة. وفى السياق، بحث رئيس مجلس الأمة الكويتى أحمد السعدون مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى السيناتور مايك مينينديز، علاقات التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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