السلطات الأوكرانية تعلن انقطاع إمدادات المياه فى العاصمة

جدة - نرمين السيد - وطالب عمدة كييف -وفق شبكة "سى إن إن" الأمريكية- المواطنين بتخزين المياه، بينما يحاول المختصون إعادة إمدادات المياه إلى المنازل مرة أخرى، مضيفا أن المهندسين يعملون أيضا لإعادة الطاقة.
كانت أكبر شركات الطاقة فى أوكرانيا "ياسنو" قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم انقطاع الطاقة عن عدة مناطق فى "كييف" بسبب ضربات استهدفت البنى التحتية للمدينة.
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