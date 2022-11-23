العالم اليوم - فيديو.. اليابانيون يحتفلون "بنظام" بعد الانتصار على ألمانيا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. اليابانيون يحتفلون "بنظام" بعد الانتصار على ألمانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 08:20 مساءً - شهدت شوارع اليابان احتفالات كبيرة، بعد انتصار منتخب البلاد على ألمانيا، الأربعاء، ضمن منافسات كأس العالم 2022.

وفي لقطة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، احتفل المئات على "الطريقة اليابانية"، وغزوا شوارع العاصمة طوكيو، بعد الانتصار التاريخي لليابان.

وبعد منتصف الليل بتوقيت طوكيو، وفور انتهاء اللقاء، خرج المئات للشوارع للاحتفال، وأظهرت لقطات وقوفهم على جانب تقاطع شهير، منتظرين بأدب أن تسمح إشارة المرور لهم بالعبور.

وعند عبورهم، تجمعوا في منتصف التقاطع، وقاموا بالاحتفال بطريقة هستيرية، معبرين عن فرحتهم بالانتصار.

وكان المنتخب الياباني قد صدم عالم كرة القدم، بهزيمته لألمانيا بنتيجة 2-1 مساء الأربعاء، ضمن منافسات مونديال 2022 في قطر.