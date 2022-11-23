بحرية العدو تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

بحرية العدو تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزةأطلقت زوارق العدو الصهيوني مساء اليوم الأربعاء نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " أن جنود العدو الصهيوني المتمركزة داخل الزوارق الحربية الجاثمة في بحر محافظة رفح جنوباً فتحوا وبشكل عشوائي وعنيف نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين العاملة في بحر المحافظة.

وأضافت: إن كثافة إطلاق النار والغاز أجبر الصيادين على مغادرة البحر عنوة دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

ويذكر أن زوارق العدو الصهيوني تتعمد يومياً إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

في سياق آخر اعتقلت قوات العدو الصهيوني مساء اليوم، شابا من بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات العدو الصهيوني اقتحمت بلدة الطور واعتقلت الشاب أمير حازم الصياد واقتادته الى أحد مراكزها في المدينة.

من جانب آخر استولت طواقم تابعة لما يسمى بالطبيعة التابعة لسلطات العدو الصهيوني اليوم، على عدد من الأبقار في منطقة "أم العُبُر" بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن ما تسمى بالطبيعة، استولت على ١٢ رأس بقر للمواطن هزاع مساعيد وإخوته أثناء تواجدها قرب مساكنهم في منطقة "أم العُبُر" بالأغوار الشمالية.