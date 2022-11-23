وزير خارجية أمريكا: واشنطن تخصص 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 07:28 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخصص 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تمكنت من استعادة 35 جنديا كانوا محتجزين في أوكرانيا ضمن صفقة تبادل، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان قد صرح نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، بأنه من المستحيل عزل روسيا في الساحة الدولية، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية تتفاعل مع أكثر من 100 دولة في العام الجاري.

وقال فومين في أعقاب جلسة وزراء دفاع بلدان آسيان والشركاء في آلية التفاعل بين وزارات الدفاع لعشر دول في جنوب شرق آسيا "SMOA plus" في مدينة سيام ريب الكامبودية: "تجاوز عدد بلدان العالم التي تتعاون مع وزارة الدفاع الروسية 100 دولة... ومن الأمثلة الصارخة على غياب العزلة مؤتمر الأمن الدولي الذي عقد في موسكو في أغسطس الماضي، والذي جمع أكثر من 700 مندوب من 70 دولة و6 منظمات دولية".