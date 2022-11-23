مقتل 49 عنصرًا إرهابيًا على أيدي أجهزة الأمن الصومالية جنوب البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 07:28 مساءً - قتل 49 إرهابيًا وأصيب آخرون من ميليشيا الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال عملية أمنية على أيدي عناصر الأمن الصومالي في محافظة شبيلى السفلي جنوب البلاد.

وذكرت وزارة الإعلام والسياحة والثقافة الصومالية - في بيان حول آخر تطورات العمليات العسكرية ضد فلول ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن العملية الأمنية نفذتها أجهزة الأمن الصومالية والمخابرات بالتعاون مع الشركاء الدوليين في منطقة "بولو مارينو" التابعة لإقليم شبيل السفلي.