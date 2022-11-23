ترامب يهاجم المحكمة العليا بسبب السجلات الضريبية.. ويتهم بايدن بالتربح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 07:28 مساءً - انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الأربعاء المحكمة العليا بعد أن رفضت استئنافه الطارئ سعيًا إلى حجب إقراراته الضريبية من الديمقراطيين في مجلس النواب.

أمر المحكمة الصادر يوم الثلاثاء ينهى معركة قانونية استمرت عدة سنوات، مما يمهد الطريق أمام لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب لتلقي الإقرارات الضريبية للرئيس السابق.

كتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال الذي يمتلكه: "لماذا يتفاجأ أي شخص بأن المحكمة العليا قد حكمت ضدي ، فهم يفعلون ذلك دائمًا! إنه أمر غير مسبوق أن يتم تسليم الإقرارات الضريبية ، ويخلق سابقة مروعة للرؤساء في المستقبل. هل دفع جو بايدن ضرائب على جميع الأموال التي جناها بشكل غير قانوني من شركة Hunter & Beyond ".

وتابع: "فقدت المحكمة العليا شرفها ومكانتها ومكانتها ، وأصبحت لا شيء أكثر من هيئة سياسية ، حيث دفعت بلادنا الثمن لقد رفضوا حتى النظر إلى خدعة انتخابات 2020. عار عليهم!"

أشارت صحيفة ذا هيل الى ان الرئيس السابق خالف تقليد تقاسم إقراراته الضريبية علنًا خلال حملته الرئاسية لعام 2016 ، مستشهداً بمراجعة الحسابات.

سعى الديمقراطيون في مجلس النواب للحصول على السجلات من خلال الجدل بأنهم بحاجة إلى التحقيق في كيفية قيام دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) بإجراء عمليات التدقيق الرئاسية الروتينية ورفض محامو ترامب الطلب باعتباره جهدًا حزبيًا بحتًا.

رفضت المحكمة العليا، التي تضم ثلاثة قضاة رشحهم ترامب ، في عام 2020 ، محاولات لإلغاء فوز الرئيس بايدن في الانتخابات، وفي شهر ديسمبر 2020، رفض القضاة محاولة بقيادة تكساس ، والتي أيدها 126 جمهوريًا في مجلس النواب و 18 من المدعين العامين في الحزب الجمهوري ، لإلغاء انتصارات بايدن في ولايات ويسكونسن وميشيجان وجورجيا وبنسلفانيا.