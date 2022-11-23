غدًا إنارة مقر الجامعة العربية باللون البرتقالى لمناهضة العنف ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - تنظم الأمانة لجامعة الدول العربية "القطاع الاجتماعى - إدارة المرأة"، مساء غد الخميس، وللعام الرابع على التوالى، فعالية تتضمن عقد مؤتمر صحفى وإنارة مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة ضمن فعاليات حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2022"، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والمكتب الإقليمى للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.





وأفاد بيان للجامعة العربية اليوم الأربعاء، بأن الفعالية ستشهد هذا العام إطلاق "الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف فى وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسى ضد النساء والفتيات" التى تم إعدادها بالتعاون المشترك بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كعلامة على التضامن والالتزام الكامل بهذه القضية الهامة فى المنطقة العربية. يذكر أن العالم يحتفل سنويًا بحملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة" والتى تنطلق فى "اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة " فى 25 نوفمبر وتنتهى فى 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمى لحقوق الإنسان، حيث تقوم مختلف الدول بعقد فعاليات متنوعة أثناء الـ16 يومًا تضامنًا مع الحملة ومن أشكال التضامن والتفاعل يتم على سبيل المثال إنارة المعالم والصروح المهمة باللون البرتقالى الذى اختير كدلالة على المستقبل الذى تنادى الحملة به حتى تتمتع النساء ببيئة آمنة لا تعانى فيها من أى شكل من أشكال العنف.

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