مقتل 49 عنصرًا إرهابيًا على أيدى أجهزة الأمن الصومالية جنوب البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الإعلام والسياحة والثقافة الصومالية - فى بيان حول آخر تطورات العمليات العسكرية ضد فلول ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن العملية الأمنية نفذتها أجهزة الأمن الصومالية والمخابرات بالتعاون مع الشركاء الدوليين فى منطقة "بولو مارينو" التابعة لإقليم شبيل السفلى.

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