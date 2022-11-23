العالم اليوم - لهذه الأسباب.. أسعار المستهلكين في روسيا تواصل الارتفاع

انتم الان تتابعون خبر لهذه الأسباب.. أسعار المستهلكين في روسيا تواصل الارتفاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 07:21 مساءً - واصلت أسعار المستهلكين في روسيا الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي في نوفمبر، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات والنقل الجوي، بحسب بيانات نشرتها هيئة الإحصاء الحكومية الروسية "روستات".

وقالت الهيئة، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين في روسيا ارتفع بنسبة 0.11 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، مقابل 0.06 بالمئة في الأسبوع السابق.

ومنذ بداية العام، قفزت الأسعار بنسبة 10.86 بالمئة مقابل 7.51 بالمئة لنفس الفترة قبل عام.

وعزز البنك المركزي الروسي الشهر الماضي التوقعات بأنه سينهي دورة خفض معدلات الفائدة، عندما أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5 بالمئة.

ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يبقي البنك على الفائدة دون تغيير في اجتماعه لنهاية العام المقرر في ديسمبر.

ويهدف البنك للوصول بمعدلات التضخم إلى 4 بالمئة بحلول عام 2024، ويتوقع تراجعها لما يتراوح بين 5 و7 بالمئة العام المقبل.