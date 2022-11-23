العالم اليوم - أسهم وول ستريت تصعد قبل صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 07:21 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في الأسواق الأميركية، الأربعاء، فيما ينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر نوفمبر، للحصول على صورة أوضح لسياسته النقدية الصارمة.

وقدمت أحدث تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي دلالات متباينة حول المسار المستقبلي لقرارات رفع معدلات الفائدة، لكنها أكدت عزم البنك المركزي على القضاء على التضخم.

ويراهن المتعاملون الآن على نطاق واسع على زيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي في ديسمبر.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 25.07 نقطة، أو بنسبة 0.63 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4028.69 نقطة بحلول الساعة 16:24 بتوقيت غرينتش.

وأغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" عند أعلى مستوى خلال شهرين ونصف الشهر، الثلاثاء، بعد أن خففت توقعات مبيعات من قبل شركة "بست باي" المخاوف من أن يؤدي التضخم المرتفع إلى موسم تسوق كئيب أثناء العطلة.

وارتفع المؤشر "ناسداك" بواقع 122.76 نقطة، أو بنسبة 1.1 بالمئة، ليصل إلى مستوى 11294.82 نقطة

كما ارتفع مؤشر "داو جونز" بواقع 112.66 نقطة، أو بنسبة 0.33 بالمئة، ليصل إلى مستوى 34210.76 نقطة.

وتتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت إلى تحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي، مستفيدة من موسم أرباح أفضل مما كان يُخشى، وبعض علامات تباطؤ التضخم وآمال بزيادات أقل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.