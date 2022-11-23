روسيا تطلق 70 صاروخًا عابرًا بأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - أكد الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن روسيا أطلقت 70 صاروخًا عابرًا نحو المدن الأوكرانية في إطار عملياته العسكرية المتواصلة في البلاد.

ونوه الجيش الأوكراني إلى ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 83 ألفًا و880 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

ونوهت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 2885 دبابة و5 آلاف و815 من المركبات المدرعة و1867 من النظم المدفعية و393 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة.