الرئيس العراقى يؤكد على ضرورة تحقيق العدالة ورفع المظالم عن العراقيين

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن الرئيس العراقى استقبل فى قصر بغداد، وفدًا من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، ضم رئيس الهيئة باسم البدرى، ونائب رئيس الهيئة صلاح الجبورى، حيث قدم أعضاء الوفد، خلال اللقاء، للرئيس شرحًا مفصلاً بشأن سير عمل الهيئة وأنشطتها.
وفى هذا السياق، أكد رشيد على ضرورة تحقيق العدالة ورفع المظالم عن العراقيين وإنصاف الشرائح التى تعرضت للظلم والاضطهاد، وتطبيق القانون وإشاعة مفاهيم العدل والتسامح وبما يرسخ السلم الأهلى والمجتمعى.
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