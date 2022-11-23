عمدة كييف يحذر من كارثة فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وقال كليتشكو، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "أوكرين فورم" الأوكرانية،:"يجب على سكان كييف الاستعداد جيدا لموجة واسعة من انقطاع الطاقة مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع حلول فصل الشتاء..و فى حال وقوع السيناريو الأسوأ، قد نلجأ إلى إخلاء جزئى للسكان فى المدينة".

يذكر أن وسائل إعلام أوكرانية أفادت بأن العديد من المناطق فى البلاد قد شهدت انقطاعا للتيار الكهربائى نتيجة للقصف الروسى المتكرر على البلاد خلال الأيام الماضية.