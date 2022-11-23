بريطانيا تعلن إرسال أول دفعة من مروحيات «سى كينج» إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، أن المروحيات ستوفر قدرات بحث وإنقاذ هامة فيما سيتم إرسال عشرة آلاف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا لتمكينها من تأمين الأراضى التى استعادتها خلال الأسابيع الماضية، مشددا على أن دعم بلاده لأوكرانيا ثابت لا يتزحزح، وذلك حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية.
وأفادت وزارة الدفاع البريطانية فى بيان بأن المملكة المتحدة نظمت تدريبا لعشرة أطقم من الأفراد العسكريين الأوكرانيين على مروحيات "سى كينج" استمر لمدة ستة أسابيع.
وجاءت تصريحات والاس خلال زيارته للعاصمة النرويجية أوسلو حيث سيعقد لقاء بين وزراء دفاع الدول أعضاء حلف شمال الأطلسى "ناتو".
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