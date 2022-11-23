الرئيس الروسى يصل إلى يريفان للمشاركة فى اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعى

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقباله رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، حيث ستناقش اجتماعات المنظمة المجالات الرئيسية للتعاون داخل المنظمة، وكذا المشكلات الإقليمية والدولية الراهنة. جدير بالذكر أن جدول أعمال اجتماع المنظمة يتضمن عددًا من الوثائق للتوقيع تتعلق بتزويد قوات حفظ السلام بأسلحة حديثة ومعدات عسكرية وخاصة، والتشكيل المشترك للحماية من الإشعاع والكيماويات والأسلحة البيولوجية، والدعم الطبى لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى، والنظر فى ميزانية المنظمة.

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