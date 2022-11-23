موسكو: لم تحدث أى اتصالات مع الناتو بشأن حوادث البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - ونفت الوزارة ما تتناقله وسائل إعلام غربية حول محادثة تمت مؤخرا بين رئيس الأركان بالجيش الروسى ورئيس لجنة الناتو العسكرية حول أمان السفن فى البحر الأسود.

وقالت "لم تحدث أية اتصالات مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو أو غيره من ممثلى الحلف فى إطار لجنة الأزمات الروسية الأمريكية لحل النزاعات"، مشيرة إلى أن المعلومات المتعلقة بالتوصل إلى نوع من الاتفاق بشأن الحركة الآمنة للسفن فى البحر الأسود، درب من الخيال.

وكانت مواقع إخبارية غربية قد تناقلت، فى وقت سابق، أن رئيس الأركان العامة للجيش الروسى فاليرى غيراسيموف اتفق مع رئيس لجنة الناتو العسكرية روب باور على "توخى الحذر" فى البحر الأسود لتجنب حالات النزاع، وعدم السماح للسفن بالإبحار على مقربة شديدة من بعضها البعض فى البحر الأسود لتجنب وقوع الحوادث.