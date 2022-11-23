الدفاع الروسية تؤكد إحباط هجمات أوكرانية على عدة محاور

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن القوات الروسية تمكنت على محور دونيتسك من صد الهجمات المضادة وتم تصفية أكثر من 220 عسكريا أوكرانيا فى هذا الاتجاه.
وفى جنوب دونيتسك، قضت القوات على ثلاث مجموعات استطلاع أوكرانية وتجاوزت خسائرهم البشرية أكثر من 50 ما بين قتيل وجريح.
وفى اتجاه كوبيانسك، قصقت المدفعية وحدات عسكرية أوكرانية حاولت الهجوم على إقليم"لوجانسك" وتكبدت قوات كييف خسائر قدرت بأكثر من 50 من القتلى والجرحى.
وعلى محور كراسنى ليمان أحبطت القوات الروسية محاولة هجوم لقوات أوكرانية معززة بـ"مرتزقة أجانب" وقاربت خسائرهم 40 عسكريا ما بين قتيل وجريح، كما دمرت القوات الروسية نحو 250 موقعا للقيادة وتمركز للقوات الأوكرانية.
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