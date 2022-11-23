العالم اليوم - طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع أكثر من المتوقع في أسبوع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 05:20 مساءً - ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ولكن من المرجح ألا يشير ذلك إلى تحول كبير في ظروف سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة زادت 17 ألفا إلى مستوى معدل موسميا بلغ 240 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر.

وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق لتُظهر زيادة بواقع 1000 طلب عن الرقم المعلن سابقا.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ عدد طلبات إعانة البطالة 225 ألفا في الأسبوع الأحدث.

وصدرت بيانات البطالة في الولايات المتحدة قبل موعدها بيوم، وذلك بسبب عطلة عيد الشكر، الخميس.

ومن المرجح أن تكون الزيادة المسجلة الأسبوع الماضي راجعة لأسباب فنية، حيث ذكر اقتصاديون أن النموذج الذي تستخدمه الحكومة لتعديل البيانات لاستيعاب التقلبات الموسمية عادة ما يتوقع زيادة في الطلبات المقدمة بسبب إغلاق الشركات أبوابها بصفة مؤقتة في العطلات.