عاجل- انقطاع المياه فى كييف بعد ضربات روسية

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال عمدة بلدية كييف، إنه تم انقطاع المياه بعد الضربات الروسية، وفقا للقناة الإخبارية.

وكان البرلمان الأوروبى، قد أعلن اليوم الأربعاء، تصنيف روسيا دولة "راعية للإرهاب" فى ضوء التصعيد الهائل للهجمات الروسية على أهداف مدنية فى أوكرانيا.

يشار إلى أن البرلمان الأوروبى، كان قد أعلن أن روسيا "كثفت ضرباتها على أهداف مدنية، بما فى ذلك البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمرافق الطبية والمدارس والملاجئ، منتهكة بذلك القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولي".