أوكرانيا: لا قرارات جادة حول إنهاء الأزمة مع روسيا دون الرجوع إلينا

جدة - نرمين السيد - وأضاف كوليبا - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الأربعاء، "فى الآونة الأخيرة، كانت هناك الكثير من التكهنات فى وسائل الإعلام حول موضوع المفاوضات مع روسيا.. وأؤكد أن موقفنا من هذه القضية قد عبر عنه الرئيس فولوديمير زيلينسكى، بوضوح فى قمة مجموعة العشرين الأخيرة".

وأشار إلى أن الرئيس زيلينسكى قدم - أثناء حديثه فى القمة - خطة واضحة من عشر خطوات لإنهاء الحرب.

وتعليقًا على التقارير الإعلامية حول المقترحات وخطط السلام والمبادرات المرسلة إلى روسيا، ذكر وزير الخارجية الأوكرانى "أنه سيكون هناك دائمًا شخص فى العالم يسعى لاتخاذ مبادرة صنع السلام. فلا يوجد شيء مثير فى هذا والشيء الرئيسى هو أنه لا يتعلق بمن يرسل المقترحات ومن يستقبلها، بل يتعلق بحقيقة أنه لن يتم مناقشة أى مقترحات جادة من وراء أوكرانيا ولن يتم اتخاذ أى قرارات دون علمها".