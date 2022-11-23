رئيس النواب الأردنى يؤكد موقف بلاده الثابت فى دعم الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى، موقف بلاده الثابت بقيادة الملك عبد الله الثانى، فى دعم القضية الفلسطينية ووضعها على سلم أولويات القرار العربى والدولى، من أجل نيل الأشقاء حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطنى وعلى رأسها حق إقامة دولتهم المستقلة.





جاء ذلك خلال استقبال الصفدى، فى مكتبه بمقر المجلس اليوم الأربعاء، وفدًا من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة مناهضة الفصل العنصرى رمزى رباح، حيث عرض الوفد الفلسطينى جهود إطلاق تحالف برلمانى عربى ودولى لمناهضة سياسات الفصل العنصرى الإسرائيلية. حضر اللقاء النواب: النائب الأول لرئيس مجلس النواب د. أحمد الخلايلة، وخليل عطية، ووائل رزوق، وعبير الجبور، ورهق الزواهرة، وريما العموش، وميادة شريم، وعبد الله أبو زيد، ومحمد الهلالات، وفادى العدوان. فيما ضم وفد منظمة التحرير الفلسطينية: رئيس لجنة مناهضة الفصل العنصرى التابعة للمجلس الوطنى الفلسطينى وعضو المجلس المركزى الدكتور سنان شقديح، والدكتور ماهر عامر مدير عام دائرة مناهضة الفصل العنصرى، وشادى زهد مدير عام العلاقات العامة فى دائرة مناهضة الفصل العنصرى.

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