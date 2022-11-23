أوكرانيا: روسيا تطلق النار على قافلة سيارات مدنية متوجهة لـ زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخدمة الصحفية لإدارة خدمات الطوارئ الحكومية فى أوكرانيا اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أطلقت النار على قافلة من السيارات المدنية كانت تسير على طريق ترابى متجهة إلى زابوريجيا.





وذكرت الخدمة الصحيفة -فى بيان لها نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن "القوات الروسية فتحت النيران فى طريق بقرية كاميانسكى على قافلة سيارات مدنية كان رجال الإنقاذ يقومون بسحبها بعيدا عن الطريق الترابية لتمكينهم من مواصلة التحرك نحو المركز الإقليمي. وكان الأشخاص الفارون من الحرب متجهين إلى زابوريجيا غير أنهم حوصروا على طريق منجرف بسبب سوء الأحوال الجوية". وأضاف البيان الأوكرانى، أنه أثناء القصف، نقل رجال الإنقاذ الركاب والسائقين إلى الملاجئ القريبة.

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