تفاصيل جديدة حول انفجار القدس

جدة - نرمين السيد - قال مصدر بارز فى شرطة الاحتلال الإسرائيلى، لقناة "كان" الرسمية، اليوم الأربعاء، إن القنبلتين اللتين استُخدمتا فى تفجيرى محطتى الحافلات بالقدس صباحا، تم تفجيرهما عن بعد.





وأضاف المصدر أن "هاتان قنبلتان كبيرتان، تم تفجيرهما عن بعد كما يتضح، بعد أن تم وضعهما فى حقيبتين بهما مسامير من أجل زيادة تأثير الشظايا المتفجرة وعدد القتلى".

ورجح مصدر الشرطة أن تكون القنبلتين تم زرعهما بواسطة مُهاجم واحد فقط، مشيرا إلى أن الهدف كان إسقاط أكبر عدد ممكن من القتلى والمصابين.

وقال المصدر إن هذا تحول لم يعتده الإسرائيليون فى الهجمات.

وأسفر هجومى اليوم عن مقتل إسرائيلى وإصابة 18 آخرين. ومن المتوقع زيادة عدد القتلى نظرا لوجود ثلاثة حالات أخرى خطيرة.