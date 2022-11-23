عاجل- البرلمان الأوروبى يصنف روسيا دولة «راعية للإرهاب»

جدة - نرمين السيد - وكانت متحدثة البرلمان دلفين كولارد، قد أعلنت فى وقت سابق، أن قرار تصنيف روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب، يأتى فى ضوء التصعيد الهائل للهجمات الروسية على أهداف مدنية فى أوكرانيا.

يشار إلى أن البرلمان الأوروبى، كان قد أعلن أن روسيا "كثفت ضرباتها على أهداف مدنية، بما فى ذلك البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمرافق الطبية والمدارس والملاجئ، منتهكة بذلك القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولي".