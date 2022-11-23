عاجل- مجموعة السبع تحدد سقف سعر النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يدخل سقف السعر المحدد للنفط حيز التنفيذ فى الـ 5 من ديسمبر المقبل، بينما سعر المنتجات النفطية فى الـ 5 من فبراير 2023.
يشار إلى أنه فى سبتمبر الماضى، أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع عزمهم فرض قيود على أسعار النفط الروسى كجزء من سياسة توسيع العقوبات.
وفى أوائل أكتوبر، صادق الاتحاد الأوروبى على حزمة العقوبات الثامنة ضد روسيا، والتى تضمنت تحديد سقف أسعار النقل البحرى للنفط الروسى إلى الدول الثالثة.
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