زيلنيسكى يرحب بقرار تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب»

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية، إنه "يتعين عزل روسيا على جميع المستويات ومساءلتها لوضع حد لسياستها الإرهابية الطويلة الأمد".

وكان البرلمان الأوروبى، قد أعلن اليوم الأربعاء، تصنيف روسيا دولة "راعية للإرهاب" فى ضوء التصعيد الهائل للهجمات الروسية على أهداف مدنية فى أوكرانيا.

يشار إلى أن البرلمان الأوروبى، كان قد أعلن أن روسيا "كثفت ضرباتها على أهداف مدنية، بما فى ذلك البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمرافق الطبية والمدارس والملاجئ، منتهكة بذلك القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولي".