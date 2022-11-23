العالم اليوم - مجموعة السبع تدرس سقفا لسعر النفط الروسي بين 65 و70 دولارا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 02:23 مساءً - قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن مجموعة السبع تدرس وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

ويناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة هذا الاقتراح بهدف التوصل لموقف مشترك في نهاية الأمر.

ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر تطبيق الحد الأقصى للسعر على صادرات النفط الروسي المنقولة بحرا، لمعاقبة موسكو على حربها ضد أوكرانيا.

ومن المنتظر هذا الأسبوع الإعلان عن المستوى الذي ستعتمده مجموعة السبع (G7) سقفا لأسعار النفط الروسي، حيث من المتوقع أن تطرح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، السعر المقترح للخام الروسي، للتشاور مع دول الاتحاد الأوروبي، قبيل اجتماع وزراء طاقة التكتل المقرر عقده في 24 نوفمبر، وفي حال اعتماده سيجري الإعلان عنه بشكل رسمي.

تهدف أميركا والغرب من فرض السقف السعري على الخام الروسي، إلى الحد من عائدات روسيا من الطاقة بعد حربها ضد أوكرانيا، وفي نفس الوقت الحفاظ على الإمدادات الروسية في السوق، خشية دفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.

سيمنع الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، الشركات من توفير الشحن وتقديم خدمات مثل التأمين والوساطة والتمويل، اللازمة لنقل النفط الروسي لأي مكان في العالم، ما لم يتم بيعه بأقل من عتبة السعر المتفق عليه.