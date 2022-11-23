بريطانيا ترفض الاستفتاء على استقلال إسكتلندا

جدة - نرمين السيد - قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أعلى محكمة فى بريطانيا قضت بعدم أحقية الحكومة الإسكتلندية فى تنظيم استفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل دون موافقة البرلمان البريطانى، وذلك فى ضربة للقوميين.

من جانبه، قال روبرت ريد رئيس المحكمة العليا البريطانية: "ليست لدى البرلمان الإسكتلندى صلاحية إصدار تشريع يسمح بالاستفتاء على استقلال إسكتلندا".