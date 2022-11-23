تصريح جديد من وكالة الطاقة الذرية بشأن محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - أكد نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل شوداكوف، تحقيق تقدم بشأن ضمان أمن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، مشيرا إلى أن المدير العام للوكالة رفائيل جروسى، يعمل مع رئيسى روسيا وأوكرانيا بهذا الشأن.





وأضاف شوداكوف، أن جروسى يجرى محادثات مع عدد من قادة الدول الأوروبية من أجل التأثير على النتيجة. من جهته، أفاد مسشار المدير العام لشركة "روس إنجرتوم" المشغلة للمحطة النووية الروسية "إنركاتشا" بتعرض حاويات التقطير بين وحدتى الطاقة الرابعة والخامسة بالمحطة إلى أضرار جراء القصف الأوكرانى، مشيرا إلى استخدامهما لتبريد المفاعل النووى وأنه يجرى تقييم مدى خطورة الوضع.

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