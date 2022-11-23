العالم اليوم - لم ينته الأمر يا ميسي.. منتخبات تعثرت ثم وصلت النهائي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - استبعد عدد كبير من المحللين منتخب الأرجنتين، من قامة المنافسين على لقب كأس العالم، ببساطة بعد هزيمتهم الصادمة أمام السعودية، الثلاثاء.
وكانت الأرجنتين قد خسرت بطريقة مفاجئة، على يد السعودية، الثلاثاء، بنتيجة 1-2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022.
وطالت الانتقادات "الشرسة" منتخب الأرجنتين بعد الهزيمة، وأشار الكثيرين إلى أن "منتخب التانغو" كشف أنه ليس مرشحا للمنافسة مع كبار العالم.
لكن هذه النظرية ليست دائما صحيحة، فقد أعطانا تاريخ المونديال دروسا مفادها أن البطل يمكن أن "يتعثر" في البداية.
- مونديال 1954 في سويسرا: منتخب ألمانيا الغربية خسر "بفضيحة" في المباراة الثانية بالمونديال، بنتيجة 3-8 أمام هنغاريا، قبل أن يعود ويلتقي بهنغاريا في النهائي، وينتصر 3-2، في مباراة سميت بـ"معجزة بيرن".
- مونديال 1982 في إسبانيا: إيطاليا سجلت بداية "باهتة" وحققت 3 تعادلات في دور المجموعات، أمام الكاميرون وبولندا وبيرو، وتأهلت بأعجوبة، لكنها حققت لاحقا لقب البطولة، متجاوزة الأرجنتين والبرازيل وألمانيا الغربية.
- مونديال 1990 في إيطاليا: الأرجنتين خسرت مباراتها الأولى بالمجموعة، أمام الكاميرون، في مفاجأة كبيرة تشبه سيناريو 2022. الأرجنتين حققت فوزا واحدا في المجموعة وتأهلت بصعوبة، لكنها وصلت لنهائي المونديال بفضل مارادونا.
- مونديال 1994 في الولايات المتحدة: منتخب إيطاليا المدجج بالنجوم، خسر مباراته الأولى بالمجموعة أمام جمهورية إيرلندا. استعاد المنتخب بعدها توازنه ووصل لنهائي المونديال، وكان على بعد "ركلة جزاء" من تحقيق اللقب.
- مونديال 2006 في ألمانيا: منتخب فرنسا فشل بالانتصار في أول لقاءين بالمجموعة، وتأهل بصعوبة بعد انتصار في المباراة الثالثة على توغو. بعد دور المجموعات، ظهر الشكل الحقيقي لفرنسا، التي اكتسحت إسبانيا والبرازيل والبرتغال، لتصل النهائي، وتخسر بركلات الترجيح أمام إيطاليا.
- مونديال 2010 في جنوب إفريقيا: "الماتادور" الإسباني صدم جماهيره بالهزيمة أمام سويسرا في مباراة الافتتاح بالمجموعة، لكنها كانت المباراة التي أفاقت "الحمر" وقادتهم نحو تحقيق اللقب المونديالي الأول بتاريخ البلاد.
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