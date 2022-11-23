العالم اليوم - لم ينته الأمر يا ميسي.. منتخبات تعثرت ثم وصلت النهائي

انتم الان تتابعون خبر لم ينته الأمر يا ميسي.. منتخبات تعثرت ثم وصلت النهائي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - استبعد عدد كبير من المحللين منتخب الأرجنتين، من قامة المنافسين على لقب كأس العالم، ببساطة بعد هزيمتهم الصادمة أمام السعودية، الثلاثاء.

وكانت الأرجنتين قد خسرت بطريقة مفاجئة، على يد السعودية، الثلاثاء، بنتيجة 1-2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022.

وطالت الانتقادات "الشرسة" منتخب الأرجنتين بعد الهزيمة، وأشار الكثيرين إلى أن "منتخب التانغو" كشف أنه ليس مرشحا للمنافسة مع كبار العالم.

لكن هذه النظرية ليست دائما صحيحة، فقد أعطانا تاريخ المونديال دروسا مفادها أن البطل يمكن أن "يتعثر" في البداية.