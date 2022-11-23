«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع عدد ضحايا انفجارات القدس.. وإغلاق مداخل المدينة

جدة - نرمين السيد - قالت ولاء السالمين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الصحف والقنوات الإسرائيلية تحدثت عن ارتفاع عدد إصابات انفجار موقف الحافلات غرب القدس إلى 14 إصابة بينها إصابات فى حالة خطيرة وحرجة.





وأضافت، خلال مداخل هاتفية ببرنامج "صباح جديد"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلاميين همام مجاهد وأية الكفورى ونهى درويش: "نتحدث الآن عن مقتل أحد المصابين فى هذا الانفجار، والشرطة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب فى القدس وأغلقت المداخل سواء للخارجين أو الداخلين إلى مدينة القدس".

وتابعت، أن وزير جيش الاحتلال يعقد في هذه الأثناء جلسة تقييم للوضع فى أعقاب التفجيرات الأخيرة التى وقعت فى القدس، مشيرةً إلى أنه لا توجد جهة أعلنت مسؤولياتها عن هذا الانفجار، ولكن دولة الاحتلال وجيش الاحتلال يتعامل مع الحادث على أنه عملية إلى أن تحدث مستجدات فى التحقيقات، وهناك تشديدات وإغلاق لجميع المداخل فى مدينة القدس سواء للخارجين أو حتى الداخلين إليها، مثل حاجز قلنديا.

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