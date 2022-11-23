عاجل- الاحتلال يغلق مداخل القدس ومعبرى جلبوع

جدة - نرمين السيد - كما أصدر وزير الدفاع الإسرائيلى، بينى جانتس، عقب جلسة تقييم أمنى قرارا بتشديد الإجراءات الأمنية فى الحواجز المنتشرة بالضفة الغربية. ويأتى ذلك فى أعقاب عمليتى تفجير وقعتا فى منطقتين منفصلتين بالقدس المحتلة صباح اليوم أسفرتا عن مقتل مستوطن وإصابة 14 آخرين، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

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