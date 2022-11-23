العالم اليوم - الذهب يتحرك في نطاق محدود مع ترقب المستثمرين للفائدة بأمريكا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 11:23 صباحاً - تحرك الذهب في نطاق تداول محدود، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيان اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي قد يوفر مؤشرات بخصوص المزيد من الرفع لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت غرينتش انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1737.79 دولار للأونصة، في حين لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب وسجلت 1738.20 دولار للأونصة.

ومن المنتظر إعلان بيان اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأميركي، الذي عقد في الأول والثاني من نوفمبر، في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش. كما من المتوقع أن يتلمس المستثمرون مؤشرات أيضا من بيانات السلع المعمرة وطلبات إعانة البطالة الأميركية.

ورفع البنك المركزي الأمركي سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.06 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 993.38 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1875.45 دولار للأوقية.