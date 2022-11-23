العالم اليوم - بوتين: روسيا مستعدة لزيادة صادرات الأسمدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 11:23 صباحاً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن بلاده مستعدة لزيادة صادراتها من الأسمدة، بحسب ما نقلته وكالة تاس للأنباء.

وتضغط روسيا على الغرب لتخفيف عقوبات فرضها عليها وتقول إنها تعيق قدرة موسكو على شحن الأسمدة والمنتجات الزراعية لتصديرها حول العالم، وهو ما ترى موسكو إنه يفاقم من أزمة غذاء عالمية.

وقبل أسبوع، اتفقت روسيا وأوكرانيا، على تمديد اتفاق الحبوب الذي ترعاه الأمم المتحدة وتركيا، وذلك لمدة 120 يوما.

وسمح اتفاق تصدير الحبوب الذي تم إبرامه في يوليو بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال أربعة أشهر.

ويتمثل جزء رئيسي من الاتفاق في تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وتقول الأمم المتحدة إن صادرات الحبوب الروسية زادت، لكن يجب العمل من أجل تخفيف التأثير الشديد للعقوبات الغربية على صادرات الأسمدة الروسية.