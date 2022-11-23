بوتين: مستعدون لزيادة صادراتنا من الأسمدة

جدة - نرمين السيد - وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال فى أغسطس الماضى، إن الأسمدة والمواد الزراعية الروسية لا تطاولها العقوبات ويمكن أن تصل بسهولة للأسواق العالمية و"دون أى حواجز"، محذرا من حدوث أزمة غذائية عالمية فى العام 2023 إذا لم يتحقق الاستقرار فى سوق الأسمدة فى العام 2022.

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