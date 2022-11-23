عاجل- إصابة شخصين فى انفجار ثان بـ القدس

جدة - نرمين السيد - وكانت مدينة القدس قد شهدت منذ قليل، انفجارا عند مدخل المدينة قرب محطة حافلات أدى إلى إصابة 10 أشخاص.

وبحسب القناة الإخبارية، فإن 2 من المصابين بانفجار مدخل القدس فى حالة خطيرة، مشيرة إلى أن الانفجار وقع نتيجة عبوة ناسفة زرعت فى المكان.