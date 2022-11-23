عاجل- مقتل مستوطن فى انفجارات القدس

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل الإعلام، إن 14 شخص أصيبوا فى الانفجار قرب محطة الحافلات فى القدس، 4 منهم فى حالة حرجة، مشيرا إلى أن الشرطة قررت رفع حالة التأهب فى جميع أنحاء القدس.
وكان أحد الانفجارين قد وقع بقرب محطة حافلات على أطراف المدينة حيث يتجمع الركاب عادة بانتظارها، ووقع الثانى فى راموت شمالى المدينة، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
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