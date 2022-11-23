العالم اليوم - رويترز: أفيرما كابيتال تسعى للتخارج من فاين القابضة الأردنية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن شركة أفيرما كابيتال، التي مقرها سنغافورة، تسعى لبيع حصتها والتخارج من مجموعة فاين القابضة التي مقرها الأردن وهي من أكبر مصنعي المحارم الورقية والمنتجات الصحية في الشرق الأوسط.

وأضافت المصادر أن أفيرما تعمل مع بنك موليس آند كو لترتيب عملية البيع لحصة الأقلية التي تمتلكها في الشركة.

وتأسست فاين على يد إيليا نُقل عام 1952 وتقدم منتجاتها لعملاء في أكثر من 80 دولة حول العالم. وتنتج الشركة تشكيلة واسعة من السلع والمنتجات تتنوع بين محارم الوجه والمطبخ إلى حفاضات الأطفال والكبار.

وتزايد نشاط شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط مدفوعا بنمو اقتصادي قوي بعد الجائحة في المنطقة التي يدعمها ارتفاع أسعار النفط والثقة المتزايدة في مجالس إدارات الشركات.

وأفيرما هي ذراع الاستثمار في الأسهم الخاصة السابقة لستاندرد تشارترد. وتدير أصولا بالنيابة عن شركاء عالميين وصناديق ثروة سيادية. وانفصلت أفيرما عن ستاندرد تشارترد بعد أن قاد سبعة شركاء عملية شراء من الإدارة في 2019.

وكانت ذراع الاستثمار في الأسهم الخاصة التابعة لستاندرد آند تشارترد قد اشترت حصة في فاين في 2015 بقيمة 175 مليون دولار.

وقال جيمس لافيرتي الرئيس التنفيذي لفاين في تقارير إعلامية في 2020 إن الشركة تعتزم تنفيذ طرح عام أولي في بورصة لندن.

وتسعى شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة عادة إلى التخارج من استثماراتها بعد فترة تتراوح بين خمسة وسبعة أعوام من شرائها.