الهند والجابون تعقدان مشاورات على مستوى وزارتى الخارجية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة الهندية، فى بيان رسمى، أن هذه المشاورات أجريت فى نيودلهى، وتم خلالها تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك التعاون فى الأمم المتحدة والمنتديات الأخرى متعددة الأطراف، والمسائل المتعلقة بالتنمية المستدامة وظاهرة التغير المناخى.

وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بصورة شاملة، بما فى ذلك تعزيز التعاون بالمجال التجارى والعلاقات الاقتصادية ومجالات الدفاع والتكنولوجيا والابتكار والبحوث والتنمية والثقافة والتعاون البحرى والعلاقات الشعبية.

ولفت البيان إلى أن الهند والجابون تتمتعان بعلاقات ودية تستند إلى الرؤية والقيم الديمقراطية المشتركة، وأن هذه العلاقات تعززت خلال السنوات القليلة الماضية إثر افتتاح مقر للبعثة الجابونية فى نيودلهى وتبادل الزيارات رفيعة المستوى.

ونوه البيان إلى أن حجم التبادل التجارى بين الهند والجابون ارتفع إلى 12ر1 مليار دولار خلال عام 2021/ 2022 مقابل 440 مليون دولار خلال عام 2017/ 2018، وأن أكثر من خمسين شركة هندية أقامت وحدات صناعية فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجابون.

وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية فى بيانها إلى أن الجانبين اتفقا على عقد الجولة القادمة من المشاورات فى العاصمة الجابونية ليبرفيل فى موعد يناسب الطرفين.