زيلينسكى ينشر آلاف «نقاط الصمود» فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر أن هذه النقاط، ستعمل مجانا وعلى مدار الساعة فى جميع الإدارات الإقليمية والمحلية، وكذلك فى المدارس والمبانى التابعة لوزارة حالات الطوارئ. وفيها ستتوفر الكهرباء ومياه الشرب واتصالات الموبايل والإنترنت، وهناك من الممكن معرفة مكان عمل أقرب محطة وقود وفرع بنك، وصيدلية ومتجر.

وكتب زيلينسكى على قناته فى تيلجرام: "ننشر فى جميع أنحاء البلاد مشروعنا الجديد لدعم الناس تحت عنوان- نقاط الصمود. ومع حلول هذا اليوم، تم بالفعل إعداد أكثر من أربعة آلاف نقطة من هذا القبيل. ونخطط لنشر عدد أكثر".

فى وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميجال، إن ما يقرب من نصف نظام الطاقة فى البلاد معطل بعد الضربات الصاروخية الروسية.